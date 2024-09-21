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Добрый Мир

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США ПОДВЕЛИ МИР К УГРОЗЕ ТЕРАКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

США ПОДВЕЛИ МИР К УГРОЗЕ ТЕРАКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Именно Вашингтон подвел мир к угрозе терактов с использованием бытовых приборов, считает Небензя. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США и их союзников подвели мир к угрозе терактов с использованием бытовых приборов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Против пиндосранцев США, надо действовать сообща - всем миром постоянно, а не тянуть козу за хвост, как в басне Крылова, Лебедь, рак, да щука!😜👈👍
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14 час.

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