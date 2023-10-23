В Оренбургской области для дошкольников состоялся КВН по Правилам дорожного движения

В подготовительной группе МДОАУ «Детский сад № 29» города Новотроицка состоялась встреча со старшим инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Орское» капитаном полиции Тимофеем Бугунщуком.
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