В Крыму появился первый 70-тонный карьерный китайский самосвал

Новую машину презентовал председатель крымского Государственного Совета Владимир Константинов. По словам Константинова, «после возвращения Крыма в Россию наш полуостров превратился в большую строительную площадку».
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