В Орле на территории «Династии» высадили аллею дубов

Аллея из 16 дубов высотой от 2,5 метров появилась на территории жилого комплекса «Династия». Застройщик использовал деревья-крупномеры с развитой кроной и корневой системой, чтобы жители уже в ближайшие годы могли наслаждаться естественной тенью.