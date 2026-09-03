В Орле на территории «Династии» высадили аллею дубов

Аллея из 16 дубов высотой от 2,5 метров появилась на территории жилого комплекса «Династия». Застройщик использовал деревья-крупномеры с развитой кроной и корневой системой, чтобы жители уже в ближайшие годы могли наслаждаться естественной тенью.
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