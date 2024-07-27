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Царьград

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Эвакуированные из-за повреждения газопровода нижегородцы вернулись в квартиры

Эвакуированные из-за повреждения газопровода нижегородцы вернулись в квартиры

Жители домов в центре Нижнего Новгороде, где сегодня произошло повреждение газопровода, вернулись в свои квартиры, сообщила администрация города.

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