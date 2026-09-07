Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Чёрная метка» — Зеленскому в том числе: Незалежная ищет «русского агента», ударившего «Геранью» по зданию СБУ

«Чёрная метка» — Зеленскому в том числе: Незалежная ищет «русского агента», ударившего «Геранью» по зданию СБУ

   Борьба за власть в будущей Украине достигла пика, и ее жертвой вполне может оказаться и президент, если примет не ту сторону Удар беспилотника аккурат по пустому кабинету главы СБУ Александра Поклада в здании на Владимирской вогнал Украину в ступор.

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