«Чёрная метка» — Зеленскому в том числе: Незалежная ищет «русского агента», ударившего «Геранью» по зданию СБУ

Борьба за власть в будущей Украине достигла пика, и ее жертвой вполне может оказаться и президент, если примет не ту сторону Удар беспилотника аккурат по пустому кабинету главы СБУ Александра Поклада в здании на Владимирской вогнал Украину в ступор.