«Они не давали нам выйти»: паника возникла во время пожара в крупном центре отдыха в Тольятти

«Они не давали нам выйти»: паника возникла во время пожара в крупном центре отдыха в ТольяттиДва человека госпитализированы в результате пожара в ресторане «Небо» в Тольятти, ещё несколько посетителей сильно надышались дымом, им оказывают помощь на месте.
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