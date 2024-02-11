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Живая Кубань

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«Они не давали нам выйти»: паника возникла во время пожара в крупном центре отдыха в Тольятти

«Они не давали нам выйти»: паника возникла во время пожара в крупном центре отдыха в Тольятти

«Они не давали нам выйти»: паника возникла во время пожара в крупном центре отдыха в ТольяттиДва человека госпитализированы в результате пожара в ресторане «Небо» в Тольятти, ещё несколько посетителей сильно надышались дымом, им оказывают помощь на месте.

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