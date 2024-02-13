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Добрый Мир

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В Польше заявили, что Трамп перешел границы заявлениями о России и НАТО

В Польше заявили, что Трамп перешел границы заявлениями о России и НАТО

Заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он не стал бы бесплатно защищать союзников по Североатлантическому альянсу от потенциального нападения, являются «переходом границ», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Польши Анджея Шейна.

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Комментарии
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Лев Добрый
Незадача конечно, следующий раз, Трамп обязательно доложит Польше о своих намерениях!🤠😜👈😱
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ну кому, как не Польше диктовать, что говорить Трампу? Гиены Европы в этот раз видать спутали Трампа и падаль-Байдена.
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17 час.

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