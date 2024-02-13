В Польше заявили, что Трамп перешел границы заявлениями о России и НАТО

Заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он не стал бы бесплатно защищать союзников по Североатлантическому альянсу от потенциального нападения, являются «переходом границ», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Польши Анджея Шейна.
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