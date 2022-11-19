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«Автомобилист» подписал экс-форварда «Ак Барса» Тарасова до 2024 года

«Автомобилист» подписал экс-форварда «Ак Барса» Даниила Тарасова. Соглашение с нападающим является односторонним и рассчитано до завершения сезона-2023/24.

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