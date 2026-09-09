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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наварро о трехсетовике с Пегулой: «В какой-то момент мне показалось, что я четко поняла, как против нее играть»

Эмма Наварро прокомментировала поражение от Джессики Пегулы в четвертьфинале US Open – 6:3, 4:6, 3:6.

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