Орбан: Венгрия намерена сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

Венгрия выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Китаем в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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