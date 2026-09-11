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Иркутск Сегодня

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Ночной пожар в Ангарске: 14 человек спаслись из горящей пятиэтажки, хозяйка квартиры попала в больницу

За прошедшие сутки в Иркутской области пожарные тушили семь возгораний. Горели хозяйственные постройки, автомобиль, неэксплуатируемое строение и трижды — мусор.

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