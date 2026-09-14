Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Перед судом предстанет смолянин, спрятавший труп сбитого пешехода в лесу

Перед судом предстанет смолянин, спрятавший труп сбитого пешехода в лесу

Следственная группа завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя посёлка Озёрный Духовщинского района, который обвиняется в совершении ДТП с летальным исходом.

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