Следуя традициям восточного календаря, в 2025 году хозяйкой положения становится Змея. Несмотря на то, что формально она вступит в свои права чуть позже, в новогоднюю ночь стоит задобрить Змею и встретить праздник так, чтобы она была на вашей стороне следующие двенадцать месяцев.