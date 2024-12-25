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«Змеи предпочитают быть незаметными»: в чем встречать Новый 2025 год — советы от Виктории Райдос

«Змеи предпочитают быть незаметными»: в чем встречать Новый 2025 год — советы от Виктории Райдос

Следуя традициям восточного календаря, в 2025 году хозяйкой положения становится Змея. Несмотря на то, что формально она вступит в свои права чуть позже, в новогоднюю ночь стоит задобрить Змею и встретить праздник так, чтобы она была на вашей стороне следующие двенадцать месяцев.

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