ХОТИТЕ ПРО МИГРАНТОВ? ЗАПРОСТО: НИКИТА МИХАЛКОВ ЗАДАЛ ВОПРОСЫ, УКАЗАВ НА ПОБЕГ ДЕПУТАТА

АС

Анна Сепп

Немедленно отменить на самом высоком уровне выдачу российского гражданства "ценным специалистам" из аулов, кишлаков и прочих не русских земель, а уж тем более — их семьям! Ценный спец.? — трудовая виза, и только ему! Отработал, заработал — и к себе на родину, к своей семье! И к тем иноземцам, которые уже стали (сами знаем каким путём) российскими гражданами ‐— самое пристальное внимание : поймали на распространении наркотиков, изнасиловал школьницу, избил прохожего (бьют сворой на одного, шакалы) — арест, срок, а затем — депортация со всей роднёй на историческую родину! Дожили до того, что русский народ не верит не только полиции, судам и правительству, но и Главе государства! Нам этого не надо! Надеюсь, и Главе государства — тоже! Ждём, наконец, решительных действий — устали от пустой говорильни!