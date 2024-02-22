Наших бьют! Точнее уже убивают. "Салам алейкум. Вы говорите, что мы толпой нападаем. Мы ещё хуже будем толпой нападать.
ХОТИТЕ ПРО МИГРАНТОВ? ЗАПРОСТО: НИКИТА МИХАЛКОВ ЗАДАЛ ВОПРОСЫ, УКАЗАВ НА ПОБЕГ ДЕПУТАТА
Комментарии
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АС
Анна Сепп
Немедленно отменить на самом высоком уровне выдачу российского гражданства "ценным специалистам" из аулов, кишлаков и прочих не русских земель, а уж тем более — их семьям! Ценный спец.? — трудовая виза, и только ему! Отработал, заработал — и к себе на родину, к своей семье! И к тем иноземцам, которые уже стали (сами знаем каким путём) российскими гражданами ‐— самое пристальное внимание : поймали на распространении наркотиков, изнасиловал школьницу, избил прохожего (бьют сворой на одного, шакалы) — арест, срок, а затем — депортация со всей роднёй на историческую родину! Дожили до того, что русский народ не верит не только полиции, судам и правительству, но и Главе государства! Нам этого не надо! Надеюсь, и Главе государства — тоже! Ждём, наконец, решительных действий — устали от пустой говорильни!
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А по-нашему, по-русски – ИХ завезла в Россию та самая 5-я колонна, которая старается удержаться у власти, да русские не дают.Это не мигранты, ОНИ – оккупанты, завезённые в нашу страну«для окончательного решения русского вопроса», нас хотят запугать, подавить, а затем и уничтожить физически! Боевой клич: «Наших бьют!» опять актуален и если вы его слышите, бросайте всё и спешите на помощь, ибо в иной раз она уже может понадобиться вам. Основной вопрос к Гаранту!
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4 час.
ninikooo Митусова
Только « трудовая миграция»!!! Отработал и айда к семье, на родину. Не нужны нам здесь их кишлаки и аулы, диаспоры и преступники, наркоманы. Своих хватает. У них есть своя родина- там им и место.
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1 час.
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