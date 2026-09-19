В Липецкой области можно заправиться на 64 АЗС

Сегодня бензин АИ-92 доступен на 50 АЗС Липецкой области, АИ-95 — на 47, дизельное топливо — на 30. Заправиться можно по системе чет-нечет, количество литров ограничено.
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