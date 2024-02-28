Рынок недвижимости Китая: страна может пережить давление на рынке недвижимости

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Рынок недвижимости Китая: Правительство способно принять дополнительные меры для повышения доверия рынка к ликвидности и кредитам застройщиков, тем самым обращая вспять понижательное давление на китайскую экономику со стороны недвижимости и еще больше оживляя экономику, заявил Сюй Гао (Xu Gao), главный экономист BOC International, во время эксклюзивного интервью China Daily 26 февраля.