Оперативники задержали в Татарстане подозреваемого в сбыте поддельных документов

В Казани сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Татарстан в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего жителя Зеленодольска при реализации подложного медицинского документа, подтверждающего отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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