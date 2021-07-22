Оперативники задержали в Татарстане подозреваемого в сбыте поддельных документов

В Казани сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Татарстан в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего жителя Зеленодольска при реализации подложного медицинского документа, подтверждающего отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.