Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Почему «Птичье молоко» так называется и как появилось

Почему «Птичье молоко» так называется и как появилось

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни пробовал воздушный торт или нежные конфеты «Птичье молоко». Но задумывались ли вы, почему они называются именно так? И как вообще появилось это лакомство? wikimediaНачнем с того, что «Птичье молоко» впервые появилось в Польше, а точнее, в Варшаве, благодаря талантливому кондитеру Яну Веделю.

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