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Истребитель пятого поколения F-22 «Раптор» – кандидат на отправку в утиль

Истребитель пятого поколения F-22 «Раптор» – кандидат на отправку в утиль

Согласно заявлениям Соединённых Штатов, американский истребитель Lockheed Martin F-22 Raptor – едва ли не лучший в мире боевой самолёт, обладающий большим потенциалом.

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