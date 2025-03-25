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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В «Золотом Яблоке» начали продавать косметическую продукцию «ВкусВилла»

В «Золотом Яблоке» начали продавать косметическую продукцию «ВкусВилла»

На сайте и в приложении «Золотого Яблока» появилась косметическая продукция «ВкусВилла». Там представлены более 70 товаров бренда, в том числе шампуни и кондиционеры, бытовая химия, уход для лица и тела, свечи и ароматы для дома, БАДы и витамины, в дальнейшем ассортимент планируют расширять .

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