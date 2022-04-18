Актуальные проблемы издательского дела на Дальнем Востоке обсудят эксперты и книгоиздатели

Организаторы Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева (12+), новый сезон которой стартовал 1 февраля 2022 года, продолжают серию онлайн-конференций (12+), посвященных Премии.
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