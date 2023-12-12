Глава Крыма поздравил россиян с Днем Конституции

Сегодня в России отмечается 30-летие Конституции. 12 декабря в 1993 году на Всенародном голосовании был принят Основной закон страны, который определил правовые основы суверенитета, развития и общественного согласия.
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