Глава ФПБК Бородин обратился в Госдуму с просьбой запретить в РФ гастроли артистов-перевертышей

Общественный деятель Виталий Бородин, который возглавил Федеральный проект по борьбе с коррупцией (ФПБК) сообщил о том, что на основании комментариев граждан, они обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить артистам, которые не участвуют в жизни страны, выступать на нашей сцене.