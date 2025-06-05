"ПО ЗАДАНИЮ ПУТИНА": СРОЧНЫЙ ВИЗИТ ШОЙГУ В ПХЕНЬЯН. НОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ "ЛЬВОВ КИМА" – "ВОЕВАТЬ ОТ СУМ ДО ЗАПОРОЖЬЯ"

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Сергей Шойгу посетил Пхеньян по личному указанию Путина. И, исходя из явно срочного характера поездки, вырисовывается любопытная картина: "львов Кима" могут использовать для масштабного летнего наступления на украинском фронте.
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