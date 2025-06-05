Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Симаков
    До тебя ещё не дошло, что враг у нас - коллективный запад, а Украина всего лишь инструмент в его руках?«Максимальная выд...
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"ПО ЗАДАНИЮ ПУТИНА": СРОЧНЫЙ ВИЗИТ ШОЙГУ В ПХЕНЬЯН. НОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ "ЛЬВОВ КИМА" – "ВОЕВАТЬ ОТ СУМ ДО ЗАПОРОЖЬЯ"

"ПО ЗАДАНИЮ ПУТИНА": СРОЧНЫЙ ВИЗИТ ШОЙГУ В ПХЕНЬЯН. НОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ "ЛЬВОВ КИМА" – "ВОЕВАТЬ ОТ СУМ ДО ЗАПОРОЖЬЯ"

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Сергей Шойгу посетил Пхеньян по личному указанию Путина. И, исходя из явно срочного характера поездки, вырисовывается любопытная картина: "львов Кима" могут использовать для масштабного летнего наступления на украинском фронте.

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