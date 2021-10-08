Депутат Рады раскрыл доказанный факт о Путине

Президент России Владимир Путин как политик и глава государства вызывает уважение. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, который поздравил российского лидера с днём рождения.
Президент России Владимир Путин как политик и глава государства вызывает уважение. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, который поздравил российского лидера с днём рождения.
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