Медведев посоветовал опасаться исполнения ордера МУС на арест Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что прокурорам и судьям Международного уголовного суда стоит бояться ситуации, если кто-то попытается выполнить ордер МУС на арест президент Владимира Путина.
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