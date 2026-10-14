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Калужские новости

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В Калуге подросток обвиняется в избиении со смертельным исходом

В Калуге подросток обвиняется в избиении со смертельным исходом

Изначально сообщалось, что погибший мужчина — известный бодибилдер, но позже выяснилось, что это совпадение имен и фамилий, к спорту погибший и нападавший отношения не имеют.

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