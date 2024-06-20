Речные электросуда перевезли по Москве-реке около 900 тыс. пассажиров — Собянин

Интервал движения сократился Год назад в столице появились регулярные речные электросуда. С тех пор они совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли почти 900 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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