Небензя: «Демилитаризация Украины – ключ к устранению угроз для России»

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, сообщил, что в рамках текущих контактов между Россией и США обсуждается поиск стабильного и долгосрочного решения украинского кризиса.
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