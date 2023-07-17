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Захарян о «Динамо» при Личке: «Самые тяжелые сборы в моей жизни. У Марцела поставленный футбол, больше играем в атаку»

«Самые тяжелые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел – открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать.

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