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Министерство экономического развития РФ рекомендует туриндустрии не штрафовать клиентов за отмену туров в Крым и Дагестан

Министерство экономического развития РФ рекомендует туриндустрии не штрафовать клиентов за отмену туров в Крым и Дагестан

Министерство экономического развития Российской Федерации рекомендовало туриндустрии не наказывать клиентов за изменение планов, касаемых поездок в Севастополь и Крым после ракетного удара ВСУ.

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