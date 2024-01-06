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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Майгуров: «Насколько я знаю, белорусы не будут участвовать в Спартакиаде. Это решение на уровне Минспорта»

Соревнования по биатлону на Спартакиаде пройдут в феврале в Златоусте. – Будут ли белорусы участвовать в Спартакиаде? – Насколько я знаю, нет.

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