В ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины

Деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР, которая координировалась с территории Украины пресечена, об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
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