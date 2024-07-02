Дугин рассказал студентам в Екатеринбурге про движение фурри

Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ, философ и геополитик Александр Дугин, выступая перед студентами УрФУ на молодежном форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние», объяснил участникам конференции, чем именно опасно движение фурри как типичное проявление постгуманизма.