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Десять школьников представят Россию на 58-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Десять школьников представят Россию на 58-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

21 апреля в городе Шэньчжэнь (Китайская Народная Республика) на базе российско-китайского университета МГУ-ППИ стартует Международная Менделеевская олимпиада по химии – International Mendeleev Chemistry Olympiad (IMChO).

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