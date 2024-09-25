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Попавший в плен украинский военком встретил там мобилизованного им военнослужащего ВСУ

Попавший в плен украинский военком встретил там мобилизованного им военнослужащего ВСУ

Один из попавших в плен ВС РФ сотрудников украинского ТЦК (военкомата) Николай Юрченко встретил там военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он сам принудительно мобилизовал за несколько месяцев до этого.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Сначала всё таки кости потом лом в задницу без солидола...
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22 час.
Михаил Фадеев
😱
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22 час.
Владимир Лазарев
Скакаали и прыгали они добровольно, а призывают их насильно! Чего хотели то и получили
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21 час.

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