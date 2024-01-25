«До вас как-то долго доходит». Лавров жестко ответил западной журналистке

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции на полях ООН объявил, что Россия созвала экстренное заседание Совбеза после того, как в Белгородской области был сбит Ил-76 с украинскими военнопленными.
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