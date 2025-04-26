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Скончалась актриса Светлана Харлап

Скончалась актриса Светлана Харлап

На 85-м году жизни скончалась Светлана Харлап, известная российская актриса театра и кино, а также мастер озвучивания, чьи персонажи из программы «Спокойной ночи, малыши», такие как Степашка, Каркуша и Хрюша, стали неотъемлемой частью детства многих зрителей.

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