Скончалась актриса Светлана Харлап

На 85-м году жизни скончалась Светлана Харлап, известная российская актриса театра и кино, а также мастер озвучивания, чьи персонажи из программы «Спокойной ночи, малыши», такие как Степашка, Каркуша и Хрюша, стали неотъемлемой частью детства многих зрителей.
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