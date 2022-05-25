Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо своей дочери

Модель порадовала своих фолловеров. Роузи Хантингтон-Уайтли - фото LEGION-MEDIAФанаты Роузи Хантингтон-Уайтли, которая стала мамой во второй раз около 3 месяцев назад, наконец-то смогли хоть немного разглядеть лицо ее дочери от Джейсона Стейтема.