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Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо своей дочери

Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо своей дочери

Модель порадовала своих фолловеров. Роузи Хантингтон-Уайтли - фото LEGION-MEDIAФанаты Роузи Хантингтон-Уайтли, которая стала мамой во второй раз около 3 месяцев назад, наконец-то смогли хоть немного разглядеть лицо ее дочери от Джейсона Стейтема.

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