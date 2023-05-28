Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Фулхэмом», «Челси» против «Ньюкасла», «Ман Сити» в гостях у «Брентфорда»

Также в воскресенье «Челси» сыграет дома с «Ньюкаслом», «Арсенал» – с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» будет противостоять «Брентфорду».
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