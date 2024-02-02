Ансамбль "Цвета радуги" даст благотворительный концерт в Тамбове

Ансамбль бального танца "Цвета радуги" даст благотворительный концерт в Тамбове. За последние несколько месяцев коллектив представил ряд программ в Ржаксе, Дмитриевке, Инжавино, Токарёвке и Умёте в рамках проекта "Территория детства".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии