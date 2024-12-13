Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина

Народный фронт оказывает всестороннюю поддержку всем нуждающимся в ней россиянам. Жительница Луганской народной республики Людмила оказалась в сложной ситуации: ее мужу Николаю требовалась замена шейки бедра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии