Алтайский уполномоченный помог предпринимателю восстановить срок для оплаты штрафа в размере половины от вынесенной суммы

К бизнес-омбудсмену Алтайского края Андрею Осипову поступило обращение директора Общества с просьбой оказать содействие в восстановлении срока для оплаты административного штрафа в размере половины от вынесенной суммы.
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