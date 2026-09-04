36-летняя дочь Успенской выходит замуж за 22-летнего студента — помолвка на глазах у тещи

Татьяна Плаксина приняла кольцо от юного возлюбленного и уже планирует рождение детей. Татьяна Плаксина СоцсетиВ семье Любови Успенской намечается пышное торжество: 36-летняя дочь королевы шансона, Татьяна Плаксина, приняла предложение руки и сердца от своего избранника — 22-летнего студента Артема Москвина — и готовится к свадьбе.
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