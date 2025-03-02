В США подтвердили намерение ввести торговые тарифы для Мексики

Торговые тарифы для Канады и Мексики вступят в силу по плану с 4 марта, но окончательные их уровни определит президент США Дональд Трамп, заявил иинистр торговли США Говард Латник 2 марта в интервью Fox News, .
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