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Мощный ракетный шторм по ОПК 8 сентября: Киев лишают дронов, ракет и путей доставки

Мощный ракетный шторм по ОПК 8 сентября: Киев лишают дронов, ракет и путей доставки

В ночь на 8 сентября Вооруженные силы России нанесли один из самых масштабных за последние дни комбинированных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

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