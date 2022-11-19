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Сорокин о правилах поведения на стадионах Катара: «В шортах я проблем больших не вижу, а вот торс я бы не оголял»

Алексей Сорокин рассказал о правилах поведения болельщиков во время ЧМ-2022 в Катаре. – Ходили слухи, что под запретом будут даже поцелуи на публике.

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