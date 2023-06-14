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Сальдо сообщил, что доложил Путину о работе по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС

Сальдо сообщил, что доложил Путину о работе по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС

Врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал о том, что он доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий катастрофы, которая произошла некоторое время назад на Каховской гидроэлектростанции.

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