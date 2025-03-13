Россиян предупредили об опасности сахарозаменителей

Чрезмерное употребление сахарозаменителей может привести к развитию желудочно-кишечных расстройств, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.
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